57-летняя певица Катя Семенова: Я стала мамой!

Певица Катя Семенова обнародовала фотографию своего сына Ивана. Популярная исполнительница публично поздравила единственного наследника с днем рождения.

На своей официальной странице в Instagram 57-летняя Катя Семенова выложила архивное фото, на котором запечатлен ее маленький сын. "33 года назад я стала мамой! Сын! Ванька! С днем рождения тебя!" – сообщила исполнительница.

Многочисленные подписчики осыпали комплиментами обоих. "Катенька ,поздравляю с днем рождения сыночка! Здоровья и всех благ ему!!!", "Поздравляем Вас и сынулю с прекрасной датой!!! Пусть ему в этой жизни везет во всем и везде, удачи ему и счастья!!! Ура!!!", "Иван Андреич, с прекрасным возрастом! Всех благ! ", "На фото прям на Вас похож! 🤗 Еще раз с днюшечкой! Всего, всего! Много, много! Самого хорошего!", "Желаю мамочке и сыну здоровья и удач побольше!!! Живите в радости, в любви, в согласии как можно дольше (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали радостное событие поклонники Семеновой.

Интересно, что вторая волна популярности накрыла певицу вскоре после неприятной новости. Выяснилось, что ей долгое время изменял муж, юморист Михаил Церишенко. По итогам 25 лет брака Катя Семенова оформила развод и 9 января 2018 года осталась одна. "Для меня развод – это не катастрофа. Бывает измена, бывает предательство. Он меня предал. Я дала себе год после ее (любовницы. – Прим. ред.) звонка. Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", – заявила артистка в программе "Мой герой".

Расставшись с мужем, Семенова сменила стиль и прическу, снова стала сниматься и записала новый альбом. Артистка много гастролирует, и у нее нет времени думать о прошлом.