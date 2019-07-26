"Ждала дочку": 58-летняя Катя Семенова откровенно о ребенке

После расставания с мужем-юмористом Михаилом Церишенко жизнь Кати Семеновой кардинально изменилась. Многие женщины после болезненных разводов впадают в депрессию, а Катя обрела вторую жизнь. Она много гастролирует, записывает песни и даже встретила новую любовь. О своем избраннике артистка предпочитает не распространяться, однако обрадовавшиеся поклонники строят долгосрочные планы и даже лелеют надежду, что Катя Семенова может снова стать матерью.
Певица категорично прокомментировала эти предположения. "Женщины в таком возрасте не могут быть мамами", – заявила артистка. У Кати Семеновой есть взрослый сын Иван. "Когда я рожала сына, сразу сказала, что у меня будет один ребенок. Не представляю, как можно одинаково любить двух-трех детей. Наверное, можно", – рассудила певица.
Артистка вспомнила о том времени, когда была беременна. "Вообще я ждала дочку. Выбирала куколок, платьица. Но родился сын. Первые одиннадцать месяцев я от него не отходила. А потом перестала кормить и уехала на гастроли. В поездках все время плакала, рыдала..." – цитирует исполнительницу "Собеседник".
Катя Семенова в свои 58 лет уже бабушка. Внуку Матвею скоро исполнится десять лет. "Он у нас серьезный молодой человек. Мы как-то разговаривали с ним в полдесятого вечера по телефону. Он посмотрел на часы и сказал: "Ты знаешь, бабушка, я пойду спать. А то завтра у меня в пять утра самолет!" Он сейчас всем интересуется: у них в школе есть театр, ему там нравится. Но также он любит заниматься каратэ", – рассказала о внуке Катя Семенова.
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