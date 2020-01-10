77-летняя Ангелина Вовк снялась в ванне после новости о свадьбе с молодым любовником

Несмотря на возраст, Ангелина Вовк выглядит отлично: подтянутая, предпочитающая стильную одежду и элегантные украшения, она не потеряла интерес к жизни и получает от нее удовольствие. Говорят, этому способствует близкое общение с музыкальным критиком Михаилом Куницыным.
Недавно телеведущая подтвердила новость о том, что партнер сделал ей предложение. Она еще не приняла решение, но поклонники убеждены, что свадьба не за горами. С ними солидарны и друзья Вовк.
Ее коллега Владимир Березин готов предоставить влюбленным собственный дворец во Франции. Семья легендарного диктора владеет замком XV века и согласна отдать самую красивую комнату с самой большой кроватью для воплощения самых смелых фантазий 77-летней ведущей и ее 50-летнего кавалера.
В преддверии радостного события Ангелина Вовк проводит время в Гаграх, где проходит омолаживающие процедуры. Видео с одного из этих мероприятий телеведущая обнародовала на своей странице в "Инстаграм".
77-летняя знаменитость предстала перед поклонниками в купальнике, сидящей в ванне. В этот момент врач делает ей манипуляции для поддержания тела в тонусе, в том числе антицеллюлитный массаж.
Ранее Ангелина Вовк опубликовала видео, на котором смело плавает в Черном море. Телеведущая уточнила, что совсем не боится холодной воды.
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