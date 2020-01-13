"Не живут вместе": стало известно о расставании 77-летней Ангелины Вовк с молодым ухажером

Поклонники с нетерпением ждут свадьбы 77-летней телеведущей Ангелины Вовк и ее 50-летнего избранника Михаила Куницына. Однако в близком кругу сообщили, что пара не живет вместе и зимние праздники они провели врозь.

Перед самыми новогодними праздниками Ангелина Вовк отправилась к друзьям в Абхазию. Там она остановилась в поселке Лидзава под Пицундой. Позже переместилась в отель в Гаграх, где не только отдыхала, но и делала различные оздоровительные процедуры. В беседе с журналистами легендарная ведущая призналась, что в последний момент приняла решение о том, где проведет зимние праздники.

Ее ухажер, 50-летний конферансье, историк музыки Михаил Куницын остался в Москве. В столице он не только отдыхал, но и работал. Однако 7 января пара обнародовала совместное поздравление, выложив его у себя на страничках в социальной сети "Инстаграм". Причем Куницын указал геолокацией Гагры. Однако сайт "Комсомольская правда" утверждает, что этот ролик они записали еще 24 декабря в Москве, а на зимние праздники Вовк и Куницын расстались.

Более того, в близком окружении пары утверждают, что без пяти минут супруги живут раздельно. "Нет, они не живут вместе, но у них очень теплые отношения! Он называет ее Линочкой, она его Мишель. Дома и на людях им есть о чем поговорить. Ангелина и Михаил дружат давно, и его особое отношение мы тоже замечали. Правда не думали, что он решится на официальное предложение! На свадьбу нас не звали, запланированы у них лишь путешествия, и речь идет о совместной работе!" – рассказала подруга Вовк и Куницына.

В беседах с друзьями телеведущая признавалась, что и ранее получала предложения руки и сердца от своего более молодого приятеля, однако согласия не давала. Якобы Ангелина воспринимает Михаила как очень близкого друга, и свои отношения с ним называет дружескими. На все вопросы о свадьбе телеведущая предпочитает отвечать шуткой: "Пока Миша не купит мне кольцо и не вручит на флорентийской башне, я за него замуж не пойду!". Отметим, что сам ухажер Ангелины Вовк предпочитает не распространяться об отношениях с ней.