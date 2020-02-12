Джигарханян отказался жить с кошатницей Казаченко

Пасынок артиста Армена Джигарханяна Степан и бывшая жена певца Вадима Казаченко Ольга закрутили роман в 2019 году. В новом интервью влюбленные объяснили, почему не живут вместе.

Степан Джигарханян давно живет в Америке. В России он бывает наездами. Здесь живет его мать Татьяна Власова и отчим Армен Джигарханян. Недавно он снова навестил близких, причем компанию ему составила возлюбленная Ольга Казаченко. Несмотря на романтические отношения, влюбленные живут порознь. Степан не скрывает, что когда бывает в Москве, останавливается в гостинице. "С родителями я не живу с 19 лет. У Оли я тоже не могу жить, потому что у нее в доме масса кошек. А у меня аллергия совершенно страшная на них", – объяснил Джигарханян.

Оказывается, Ольга Казаченко настоящая кошатница. Она подбирает с улицы самых разных котов, причем многие из них являются инвалидами: у кого-то нет лап, нет глаз. "Мы их вместе с мамой и бабушкой выхаживаем, кормим. В свое время у нас жили десять кошек. Сейчас осталось четыре. Одни умерли своей смертью, других собаки загрызли", – рассказала Ольга.

Казаченко отметила, что если любимый мужчина к ней все же переедет, то кошек придется переместить на первый этаж ее просторного дома. Из этого она проблемы не делает. Однако Ольга сомневается, что это случится в ближайшее время. "Степа не собирается переезжать в Россию насовсем. Будет периодически уезжать в Америку. Нам в принципе комфортно жить и так. Мы прекрасно проводим время. И могу сказать, что я на сегодняшний момент абсолютно счастлива", – объявила Казаченко.

Недавно Степан Джигарханян и Ольга Казаченко приняли участие в съемках нового выпуска шоу "Пусть говорят". Она отметила, что перестала кричать на съемках и одевается скромнее. "Степан, кстати, когда меня увидел, шутя сказал: "Ты похожа на ядовитый гриб!". Я не обиделась. Эти слова он произнес с большой любовью", – цитирует женщину "Собеседник".