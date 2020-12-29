"Похожа на уродливую стрекозу": Хадид довела народ до тошноты

Американская супермодель выложила новую стильную фотографию в социальную сеть, однако публикация не вызвала ожидаемую реакцию. Вместо привычных восторгов последовал сплошной негатив.

Признанная самой красивой женщиной в мире модель опубликовала кадры, на которых слизывает снег с окна. На звезде был красный парик, куртка с мехом, темные кожаные перчатки. Хадид рассказала, что фото сделала ее подруга Ренель Медрано.

Поклонники не оценили творческий подход девушек. "Она похожа на уродливую стрекозу", "Меня тошнит от этого фото, зачем вообще такое делать?", "Врагу не пожелаю съесть нью-йоркский снег", "Кошмарная фотография!", "Насекомое", "Некоторые девушки учат математику, а некоторые лижут снег – все просто", "Хадид выглядит ужасно!" – не унимались пользователи в комментариях.

Напомним, не так давно западные СМИ стали писать о том, что модель возобновила общение с бывшим возлюбленным. Рэпер The Weekеnd и модель в очередной раз расстались чуть больше года назад.

Абель Тесфайе и Белла Хадид расставались и сходились уже три раза. Впервые об их отношениях заговорили пять лет назад, однако тогда роман закончился достаточно быстро.



Каждый раз вокруг разрыва звезд появляется множество версий: неверность рэпера, стремление обоих к карьерному росту, а также всякого рода разногласия. Известно, что во время одного из перерывов артист успел начать и закончить отношения с певицей Селеной Гомес. Он даже посвятил ей композицию Like Selena в собственном альбоме.