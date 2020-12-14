"В своем собственном доме некомфортно": обчищенная Семенова рассказала подробности трагедии

История началась с того, что звезда потеряла часы Cartier стоимостью более миллиона рублей. Сначала она подумала, что где-то оставила дорогую вещь, но потом поняла, что последний раз снимала часы в квартире. После стали пропадать другие украшения. Дошло до того, что актриса осталась без семейных драгоценностей, доставшихся ей по наследству. "Я настолько привыкла жить с людьми и не прятала ничего в сейфы. Если мне в своем собственном доме некомфортно – это не имеет смысла", – поделилась звезда.
Семенова решила проверить помощницу. Она подложила ей кольцо, и оно исчезло. Позднее Екатерина попросила ее поискать украшение, сообщив, что точно помнит, где оставила его в прошлый раз. Домработнице пришлось подкинуть кольцо.
Актриса уволила сотрудницу, но в полицию так и не заявила. В шоу "Звезды сошлись" на "НТВ" она рассказала, что не смогла найти в себе силы, чтобы засудить помощницу, так как так и не поймала в ее в момент совершения преступления.
Напомним, несмотря на удачные романы, Екатерина
Семенова всю жизнь обеспечивала себя сама. Своего старшего ребенка она родила
от наследника Олега Табакова, затем состояла в отношениях с сыном Любови
Полищук Ильей Медковым. Также в 1997 году актриса родила дочь от Кирилла
Сигала.
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