"В своем собственном доме некомфортно": обчищенная Семенова рассказала подробности трагедии

Актриса Екатерина Семенова до сих пор вспоминает, как тяжело ей далось предательство домработницы. Она была уверена, что может доверять женщине, которую регулярно пускает в свою квартиру. Однако все оказалось намного сложнее, чем она думала.

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