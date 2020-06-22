Отец ребенка звезды сериала "Две судьбы" Екатерины Семеновой скончался из-за проблем с сердцем

Эксперты установили причину смерти экс-супруга звезды сериала "Две судьбы". Первого мужа актрисы Екатерины Семеновой нашли мертвым у супермаркета.

Специалисты судмедэкспертизы сделали предварительное заключение. 62-летний Кирилл Сигал скончался от острой сердечной недостаточности.

Тело экс-мужа звезды сериала "Две судьбы" Екатерины Семеновой нашли в авто, которое было припарковано у магазина. В супермаркет Сигал приехал с сестрой.

Родственница пошла за покупками, а Кирилл остался ждать в машине. К моменту возвращения женщины бывший муж звезды был мертв.

Кирилл Сигал, по некоторым данным, занимался бизнесом. Несколько лет назад предприниматель вышел из колонии. Экс-муж Екатерины Семеновой сидел за многомиллионную аферу.

Семенова и Сигал были в браке три года. У актрисы и бизнесмена есть общий ребенок – дочь Маша. Она родилась в 1997 году. Наследница звезды сериала "Две судьбы" хочет посвятить жизнь актерской профессии.

Ранее в интервью Екатерина Семенова признавалась, что не смогла жить с Кириллом Сигалом из-за несхожести характеров. Бизнесмен был домоседом, а артистка любила куда-то ездить, изучать что-то новое.