У ведущей Первого канала забрали сына сразу после родов

37-летняя звезда Первого канала стала мамой третьего ребенка. У Марины Ким забрали малыша сразу после родов.

По словам телеведущей, она родила здорового мальчика весом 4400 граммов. Беременность была легкой. Девять месяцев Марина Ким отлично себя чувствовала.

Перед плановой госпитализацией в роддом звезду попросили сдать анализ на COVID-19. Тест, который делался для "галочки", оказался положительным. Марина прошла исследование на коронавирус еще шесть раз. Результаты этих тестов были отрицательные. У Ким не было симптомов болезни.

Между тем за сутки до поездки в роддом у ведущей Первого канала поднялась температура. Марина изолировалась от дочерей – шестилетней Брианы и четырехлетней Дарины.

Марина Ким обзванивала докторов. Медики не знали, в какое медицинское учреждение отправить знаменитость. Ведущая опасалась, что бригада скорой помощи может увезти ее в отделение для рожениц, зараженных COVID-19. Марина боялась подхватить заразу. В элитном центре Лапино, где хотела рожать Ким, не было мест. В итоге женщину отправили в Перинатальный центр.

По словам Ким, с жаром 38,7 она села за руль и поехала в клинику, где ее положили в отдельную палату. Там знаменитость провела ночь.

Утром врачи собрали консилиум. Доктора решали, что делать – лечить болезнь или вызывать роды. Марина Ким принимать противовирусные препараты отказалась, ведь никто не знает, как они скажутся на ребенке.

Медики позволили телеведущей родить. Из-за подозрения на китайскую инфекцию Марину сразу разлучили с новорожденным, чтобы тот не заразился.

Через несколько дней, когда звезда Первого канала почувствовала себя лучше, ей сделали томографию легких. Исследование показало поражение органа дыхания. Из роддома Марину Ким в срочном порядке отправили в другую больницу. Ее сын остался один в роддоме на девять дней.

Сейчас Марина Ким и ее кроха уже воссоединились. Знаменитость призывает беречь себя от заразы и не забывать о средствах индивидуальной защиты.