У ведущей Первого канала забрали сына сразу после родов

По словам телеведущей, она родила здорового мальчика весом 4400 граммов. Беременность была легкой. Девять месяцев Марина Ким отлично себя чувствовала.
Перед плановой госпитализацией в роддом звезду попросили сдать анализ на COVID-19. Тест, который делался для "галочки", оказался положительным. Марина прошла исследование на коронавирус еще шесть раз. Результаты этих тестов были отрицательные. У Ким не было симптомов болезни.
Между тем за сутки до поездки в роддом у ведущей Первого канала поднялась температура. Марина изолировалась от дочерей – шестилетней Брианы и четырехлетней Дарины.
Марина Ким обзванивала докторов. Медики не знали, в какое медицинское учреждение отправить знаменитость. Ведущая опасалась, что бригада скорой помощи может увезти ее в отделение для рожениц, зараженных COVID-19. Марина боялась подхватить заразу. В элитном центре Лапино, где хотела рожать Ким, не было мест. В итоге женщину отправили в Перинатальный центр.
По словам Ким, с жаром 38,7 она села за руль и поехала в клинику, где ее положили в отдельную палату. Там знаменитость провела ночь.
Утром врачи собрали консилиум. Доктора решали, что делать – лечить болезнь или вызывать роды. Марина Ким принимать противовирусные препараты отказалась, ведь никто не знает, как они скажутся на ребенке.
Медики позволили телеведущей родить. Из-за подозрения на китайскую инфекцию Марину сразу разлучили с новорожденным, чтобы тот не заразился.
Через несколько дней, когда звезда Первого канала почувствовала себя лучше, ей сделали томографию легких. Исследование показало поражение органа дыхания. Из роддома Марину Ким в срочном порядке отправили в другую больницу. Ее сын остался один в роддоме на девять дней.
Сейчас Марина Ким и ее кроха уже воссоединились. Знаменитость призывает беречь себя от заразы и не забывать о средствах индивидуальной защиты.
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