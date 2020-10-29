"Считаю дни, когда вернусь обратно": приехавшая к Литвиновой дочь рвется прочь из России

В "Северном ветре" появится единственная дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская. Наследнице звезды уже 19 лет.
В Сети появилось свежее интервью Ульяны. Интересно, что вопросы девушке придумала и задала ее знаменитая мать.
Рената Литвинова поинтересовалась, жалеет ли ее дочь о том, что в 11 лет была "выброшена в Европу" учиться. Актриса, как оказалось, опасается, что лишила наследницу "русской жизни".
Добровская успокоила мать. Девушка поведала, что в школе во Франции быстро адаптировалась и почти не плакала. Обучение за рубежом помогло Ульяне освоить несколько языков и обрести интересных друзей.
Сейчас Добровская учится в городе Антверпен, что в Бельгии. Девушка решила посвятить жизнь моде. На время пандемии коронавируса Ульяна вернулась к маме. В России наследнице звезды понравилось. Между тем юная красавица очень скучает по своей зарубежной квартирке, учебе, а также рвется к друзьям-европейцам.
"Тут здорово, но я скучаю немного по Антверпену, честно говоря, и уже считаю дни, когда вернусь обратно", – заметила Ульяна.
Рената Литвинова спросила у дочери о любви. Ульяна Добровская прямо ответила, что эта часть жизни пока на втором плане. На первом – карьера.
Ульяне симпатичны многие ровесники, однако никого из них она не идеализирует. "Если честно, нет пока в моем мире тех, кто бы был интереснее работы и учебы", – заметила девушка.
Ульяна Добровская призналась, что заинтересовалась индустрией моды после стажировки в Balenciaga. Девушка не стала скрывать, что к дизайнеру Демне Гвасалие попала по знакомству.
Слова Добровской подтвердила Литвинова. Именно артистка устроила наследницу на практику к знаменитому кутюрье. Рената надеется, что в будущем будет носить вещи, созданные наследницей, и перестанет тратить на деньги на гардероб.
Ульяна Добровская отметила, что от кино отказываться не собирается. Наследнице звезды нравится актерская профессия.
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