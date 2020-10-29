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Шоу-бизнес

"Считаю дни, когда вернусь обратно": приехавшая к Литвиновой дочь рвется прочь из России

Рената Литвинова. Фото: Nadezhda Markalova/Russian Look/www.globallookpress.com
В начале следующего года на экраны выйдет фильм "Северный ветер". Режиссером и сценаристом картины выступила Рената Литвинова. Также знаменитость сыграла в картине главную роль.
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В "Северном ветре" появится единственная дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская. Наследнице звезды уже 19 лет.

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

В Сети появилось свежее интервью Ульяны. Интересно, что вопросы девушке придумала и задала ее знаменитая мать.

Рената Литвинова поинтересовалась, жалеет ли ее дочь о том, что в 11 лет была "выброшена в Европу" учиться. Актриса, как оказалось, опасается, что лишила наследницу "русской жизни".

Добровская успокоила мать. Девушка поведала, что в школе во Франции быстро адаптировалась и почти не плакала. Обучение за рубежом помогло Ульяне освоить несколько языков и обрести интересных друзей.

Сейчас Добровская учится в городе Антверпен, что в Бельгии. Девушка решила посвятить жизнь моде. На время пандемии коронавируса Ульяна вернулась к маме. В России наследнице звезды понравилось. Между тем юная красавица очень скучает по своей зарубежной квартирке, учебе, а также рвется к друзьям-европейцам.

"Тут здорово, но я скучаю немного по Антверпену, честно говоря, и уже считаю дни, когда вернусь обратно", – заметила Ульяна.

Рената Литвинова спросила у дочери о любви. Ульяна Добровская прямо ответила, что эта часть жизни пока на втором плане. На первом – карьера.

Ульяне симпатичны многие ровесники, однако никого из них она не идеализирует. "Если честно, нет пока в моем мире тех, кто бы был интереснее работы и учебы", – заметила девушка.

Ульяна Добровская призналась, что заинтересовалась индустрией моды после стажировки в Balenciaga. Девушка не стала скрывать, что к дизайнеру Демне Гвасалие попала по знакомству.

Слова Добровской подтвердила Литвинова. Именно артистка устроила наследницу на практику к знаменитому кутюрье. Рената надеется, что в будущем будет носить вещи, созданные наследницей, и перестанет тратить на деньги на гардероб.

Ульяна Добровская отметила, что от кино отказываться не собирается. Наследнице звезды нравится актерская профессия.

Автор: 29 октября 2020, 17:57 Источник: "ОК" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

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