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Шоу-бизнес

"Нам нужна она живая": Литвинова прокомментировала состояние занемогшей Земфиры

Рената Литвинова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Рената Литвинова сказала несколько слов о самочувствии близкой подруги. Ранее слало известно, что певица Земфира заразилась коронавирусом.
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Узнав о недуге вокалистки, поклонники обратились за подробностями к Ренате Литвиновой. Все знают, что знаменитости давно и тесно общаются.

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Некоторое время Рената хранила молчание. Наконец Литвинова сжалилась над фанатами подруги. Артистка прокомментировала состояние Земфиры. Рената сообщила, что певица чувствует себя хорошо.

"Земфира передает всем привет", – добавила Литвинова.

Подписчики поблагодарили Ренату за добрую весть. Фанаты желали знаменитости крепкого здоровья.

"Вздох облегчения на губах...", "Скорейшего выздоровления) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Низкий поклон Земфире!!! Нам нужна она живая!!!!❤️", "слава богу. пусть выздоравливает❤️", "Лучшие новости!!!❤❤❤❤", – рассуждали пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", у певицы Земфиры подтвердился COVID-19. Артистка получила положительный результат теста. Вокалистка уже обратилась к врачам. Звезда самоизолировалась дома и лечится.

Напомним, у звезд кино и сериалов Дмитрия Ендальцева и Анны Чиповской подтвердился COVID-19. Влюбленные уже находятся под наблюдением медиков. Знаменитости не были госпитализированы.

Автор: 30 октября 2020, 17:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рената Литвинова отметила 50-летие

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