"Нам нужна она живая": Литвинова прокомментировала состояние занемогшей Земфиры

Узнав о недуге вокалистки, поклонники обратились за подробностями к Ренате Литвиновой. Все знают, что знаменитости давно и тесно общаются.
Некоторое время Рената хранила молчание. Наконец Литвинова сжалилась над фанатами подруги. Артистка прокомментировала состояние Земфиры. Рената сообщила, что певица чувствует себя хорошо.
"Земфира передает всем привет", – добавила Литвинова.
Подписчики поблагодарили Ренату за добрую весть. Фанаты желали знаменитости крепкого здоровья.
"Вздох облегчения на губах...", "Скорейшего выздоровления) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Низкий поклон Земфире!!! Нам нужна она живая!!!!❤️", "слава богу. пусть выздоравливает❤️", "Лучшие новости!!!❤❤❤❤", – рассуждали пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", у певицы Земфиры подтвердился COVID-19. Артистка получила положительный результат теста. Вокалистка уже обратилась к врачам. Звезда самоизолировалась дома и лечится.
Напомним, у звезд кино и сериалов Дмитрия Ендальцева и Анны Чиповской подтвердился COVID-19. Влюбленные уже находятся под наблюдением медиков. Знаменитости не были госпитализированы.
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