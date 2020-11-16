Сын Джигарханяна о заявлениях Цымбалюк-Романовской после трагедии: Спекуляции "жены на час"

Смерть Армена Джигарханяна стала шоком для общественности. После трагедии его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская уже сделала множество заявлений. Одно из высказываний пианистки касается близких родственников артиста. Мол, актер мог прожить гораздо дольше, если бы он получал тщательный уход.
Степан считает, что придавать значение словам Цымбалюк-Романовской не стоит. "Начались спекуляции "жены на час", – сказал Джигарханян-младший в беседе с журналистами. Он заверил: за Арменом Борисовичем ухаживали хорошо. Ему оказывали внимание и заботу самые профессиональные врачи.
Сейчас Степан, живущий в США, делает все возможное, чтобы прилететь на похороны отца. Во время пандемии коронавируса авиаперелеты ограничены. А Виталина, напротив, отказалась от посещения траурного мероприятия. Пианистка не хочет видеть своего бывшего мужа мертвым.
Напомним, Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище во вторник, 17 ноября, рядом с дочерью Еленой, которая умерла 33 года назад. За несколько часов до погребения пройдет церемония прощания с актером в Московском драматическом театре.
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