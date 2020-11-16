Обнародовано последнее фото Джигарханяна

В Сети появилось последнее прижизненное фото Армена Джигарханяна. На нем актер позирует вместе с женой Татьяной Власовой.

Армен Джигарханян скончался утром 14 ноября. По словам представителя артиста Артура Согомоняна, врачи старались стабилизировать состояние звезды отечественного кинематографа, но тщетно. В организме начались необратимые процессы.

Известно, что в последние годы Армен Борисович был частым пациентом медучреждений. Его здоровье ухудшилось на фоне скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. В последние годы рядом с актером была его вторая жена Татьяна Власова, на которой он снова женился незадолго до смерти.

Пасынок Джигарханяна Степан поделился в "Инстаграм" снимком, сделанным перед последней госпитализацией. На фото видно, как Армен Борисович и его супруга Татьяна, облаченные в зимнюю одежду, смотрят в камеру.

Также Степан опубликовал редкий кадр, сделанный около 80 лет назад. На нем маленький Джигарханян позирует вместе с матерью Еленой Васильевной.

Напомним, Степан – сын Татьяны Власовой от армянского театрального режиссера Александра Григоряна. Джигарханян усыновил наследника второй жены в 1967 году. Тогда Степану был всего один год.