Умер Армен Джигарханян Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Воскресенье
15 ноября
Лента новостей
18:06
Трамп сделал заявление о победе Байдена
17:45
Вдова Шаинского оправдалась за заброшенную могилу композитора
17:34
Не коронавирус: специалисты разобрались в загадочной госпитализации Хрусталева
17:10
Стал русофобом ради награды: Коммунисты обвинили Кончаловского в предательстве
17:06
"Полная катастрофа": рыжий из "Иванушек" о бойкоте новогодних шоу
16:50
"Они делали это из корыстных побуждений": Цымбалюк-Романовская о недавней женитьбе Джигарханяна
16:37
"Снимаюсь": исхудавшая Степаненко прокомментировала слухи о тяжелой болезни
16:20
Вместо тюрьмы в роддом: Обвиняемая в смерти Марьянова готовится рожать
15:57
Шаляпин показал Колтового перед смертью
15:26
Подруга Началовой устроила съемки на могиле певицы
15:15
Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко
14:47
Племянница известного актера влипла в скандал с наследством
14:29
"Не шлите никому деньги": Звезда "Битвы экстрасенсов" дала совет россиянам
14:17
Жесткие задержания в центре Минска 15 ноября: подробности
13:57
Бунтарю Меладзе грозит штраф за демарш новогодних шоу
13:22
"Старая боль еще не ушла": звезда сериала "Кухня" сделала откровенное признание
12:45
"Год без секса": Гагарина жестко обошлась с любящим мужчиной
12:36
Тело Владимира Шаинского покоится без креста и памятника
12:34
"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым
12:17
Володин призвал соблюсти баланс при принятии поправок в Семейный кодекс
12:04
"Никто не поддержит": Пригожин усомнился в инициативе Меладзе
11:37
"Просто челюсть отвисла": Исколотый шприцами Дибров изменился до неузнаваемости
11:33
Состояние госпитализированного Хрусталева изменилось
11:16
"Мне этого не хватает": известная фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч
10:47
Гарика Харламова пришибло смертью
10:45
"Никто меня не любит": Исинбаева довела Тодоренко до рыданий
10:44
Лещенко намерен устроить бойкот популярным шоу
08:12
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 ноября 2020 года
06:05
"Не выдержало сердечко": Наташа Королева в шоке от последствий "кровавых" телешоу
04:01
Сябитова о певице Лолите: Собирала помоечных мужиков
01:58
Провалившаяся Ольга Бузова молит о помощи
23:56
"Все, балик джан": Цымбалюк-Романовская попрощалась с Джигарханяном
22:02
Лучшие роли Армена Джигарханяна
20:37
"Лидеры России" посетили встречу по социальному проектированию от президентского Клуба "Эльбрус"
20:20
ЛДПР требует отложить рассмотрение инициативы об изъятии детей
20:01
"Весь пах синий": Тодоренко чуть не лишила партнера полового органа
19:37
Ввели в искусственную кому: стало известно об ухудшении состояния Хрусталева
19:15
"Вместе купались в море": известная певица поделилась интимными деталями встречи с Джигарханяном
18:47
"Не будет его, будут другие артисты": эксперт прокомментировал бойкот Меладзе
18:41
Друг раскрыл подробности предстоящей церемонии прощания с Джигарханяном
17:49
Подозревают коронавирус: соведущий "Вечернего Урганта" Хрусталев госпитализирован
17:42
Общественная палата просит усилить контроль за получающими деньги из-за рубежа НКО
17:15
Без родственников: умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди
17:15
"Армена Борисовича не стало три года назад": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление
16:58
"Не было ни одного живого органа": лишившийся рассудка Джигарханян умирал в муках
16:41
Сгорел до тла: что положили в гроб разбившегося Колтового
16:13
"Он был моим отцом!": рыдающая Кравец раскрыла правду об отношениях с умершим Джигарханяном
15:59
"Папа моего нового ребенка": Муцениеце показала мужчину после слухов о беременности
15:58
Не туда хоронят: покойного Джигарханяна пытаются пристроить на престижное кладбище
15:48
"Публичная вакханалия": Садальский отреагировал на смерть Джигарханяна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Россия заплатит большую цену за поддержку Лукашенко
Без родственников: умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди
Эксперт раскрыл подробности переговоров Мишустина и Лукашенко: Передал жесткий ультиматум Путина
"Не хочу видеть его в гробу": Цымбалюк-Романовская отказалась хоронить Джигарханяна
"Армена Борисовича не стало три года назад": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление
Женатый Овечкин сделал комплимент Бузовой: Тащусь от нее
Шоу-бизнес

"Они делали это из корыстных побуждений": Цымбалюк-Романовская о недавней женитьбе Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Армен Джигарханян незадолго до своей смерти вновь женился на Татьяне Власовой. Экс-супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская нисколько не удивлена такому раскладу.
прочитано 1038 раз

Последние несколько лет Армен Джигарханян тяжело болел. Артист был уверен, что его здоровье ухудшилось из-за судебных тяжб с Виталиной Цымбалюк-Романовской. На фоне скандала с пианисткой актер возобновил хорошие отношения с Татьяной Власовой, с которой развелся в 2015-ом после 48 лет брака.

ПО ТЕМЕ

"Не выдержало сердечко": Наташа Королева в шоке от последствий "кровавых" телешоу

"Все, балик джан": Цымбалюк-Романовская попрощалась с Джигарханяном

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Армен Борисович вернул второй жене имущество, которое отсудил ранее. Власова простила Джигарханяна. Она вернулась в Россию и начала ухаживать за бывшим мужем. О том, что экс-супруги вновь оформили брак незадолго до трагического события, рассказал друг актера и продюсер Марк Рудинштейн. Таким образом, Татьяна и ее сын Степан являются официальными наследниками.

Цымбалюк-Романовская в беседе с журналистами призналась, что ожидала такого исхода. По ее мнению, родственники последние три года "промывали мозг" Джигарханяну.

"Люди делали это лишь из корыстных побуждений, надеясь, что и им что-нибудь перепадет", – сделала вывод пианистка.

Она жалеет, что не смогла проститься с бывшим мужем, ведь расставание, по ее мнению, было неправильным. Виталина пообещала хранить память об Армене Борисовиче всю жизнь.

Автор: 15 ноября 2020, 16:50 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
А Цымба поволокла дедушку расписываться после как обработала,не из корыстных целей?
Гость
Ответить
Настоящий мужской поступок сделал перед смертьюМаэстро-вновь расписались,все вернул на круги своя,столько лет прожить вместе,столько пережито.ТеперььНастоящая родная жена будет наследницей по праву и по совести,а та прошмандовка пусть утрется,что то желающих на нее нет,наверное,не скоро найдутся
Гость
Ответить
Не лгите, цымба, у себя на страничке сегодня уверяли, что Армен не женился. Досада, однако
Гость
Ответить
Молодец Власова! И простила и помирились и похоронит
Гость
Ответить
вернее попаслась то она там не слабо, в процессе остановили
Гость
Ответить
о правдорубица воздух испортила!
сгинь, голддигерша страшная, уж ты то старика обобрала бы до нитки, если б не остановили вовремя
Гость
Ответить
Так может думать только прожженная аферистка , что обманным путем завладела всем имуществом актера. А после официального оформления брака, каким-то чудесным образом везде стали появляться скрытые камеры, а в «меню» оказались непонятные лекарственные препараты. Но...эта «святая, бескорыстная особа » ну....совершенно ничего от брака не получила. Ну подумаешь...квартиры в Москве...и какие-то деньги...и постоянные контракты на федеральных каналах. Ну, а больше-то НИЧЕГО! На все, что после ее воровства осталось у актера, теперь будет претендовать его законная жена. И как она только посмела ????????
Гость
Ответить
Цимбалюк-закрой свой грязный, вонючий рот! Ты никто и звать тебя никак! ВОРОВКА, мошенница, мышка серая! Нет ни детей, ни мужа! СГИНЬ! Сатана!!
1

Популярные темы форума

Политика

Жесткие задержания в центре Минска 15 ноября: подробности
"Огромная утрата": Путин рассказал о душевном тепле умершего Джигарханяна
Эксперт раскрыл подробности переговоров Мишустина и Лукашенко: Передал жесткий ультиматум Путина
Аналитик сообщил об отсутствии перспектив у белорусской экономики из-за политического кризиса

Шоу-бизнес

Вдова Шаинского оправдалась за заброшенную могилу композитора
Не коронавирус: специалисты разобрались в загадочной госпитализации Хрусталева
"Полная катастрофа": рыжий из "Иванушек" о бойкоте новогодних шоу
"Они делали это из корыстных побуждений": Цымбалюк-Романовская о недавней женитьбе Джигарханяна

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Гарика Харламова пришибло смертью

Комик не когда не забудет тот момент

Шоу-бизнес

Племянница известного актера влипла в скандал с наследством

Женщину обвинили в меркантильности
Шоу-бизнес

"Снимаюсь": исхудавшая Степаненко прокомментировала слухи о тяжелой болезни

Прошел слух, что у звезды коронавирус
Шоу-бизнес

Шаляпин показал Колтового перед смертью

Снимок сделан за сутки до трагедии

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко
"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым
"Мне этого не хватает": известная фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч
Волосожар упрекнула Загитову в непрофессионализме

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+