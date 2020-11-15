"Они делали это из корыстных побуждений": Цымбалюк-Романовская о недавней женитьбе Джигарханяна

Армен Джигарханян незадолго до своей смерти вновь женился на Татьяне Власовой. Экс-супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская нисколько не удивлена такому раскладу.

Последние несколько лет Армен Джигарханян тяжело болел. Артист был уверен, что его здоровье ухудшилось из-за судебных тяжб с Виталиной Цымбалюк-Романовской. На фоне скандала с пианисткой актер возобновил хорошие отношения с Татьяной Власовой, с которой развелся в 2015-ом после 48 лет брака.

Армен Борисович вернул второй жене имущество, которое отсудил ранее. Власова простила Джигарханяна. Она вернулась в Россию и начала ухаживать за бывшим мужем. О том, что экс-супруги вновь оформили брак незадолго до трагического события, рассказал друг актера и продюсер Марк Рудинштейн. Таким образом, Татьяна и ее сын Степан являются официальными наследниками.

Цымбалюк-Романовская в беседе с журналистами призналась, что ожидала такого исхода. По ее мнению, родственники последние три года "промывали мозг" Джигарханяну.

"Люди делали это лишь из корыстных побуждений, надеясь, что и им что-нибудь перепадет", – сделала вывод пианистка.

Она жалеет, что не смогла проститься с бывшим мужем, ведь расставание, по ее мнению, было неправильным. Виталина пообещала хранить память об Армене Борисовиче всю жизнь.