"Все, балик джан": Цымбалюк-Романовская попрощалась с Джигарханяном

Горькую утрату знаменитость прокомментировала в своем инстаграм-аккаунте. "Все, балик джан", – написала она. В переводе с армянского на русский это означает: "Все, малыш дорогой".
Пользователи соцсети поддержали звезду. "Виталина, соболезную", "Соболезнования, вы долго прожили вместе, и что бы кто не говорил, вы ему качество жизни улучшили и ее продлили!", "Молюсь за Вас! Дай Бог терпения", – высказались фолловеры.
Однако столь благосклонно относятся к экс-супруге Армена Джигарханяна далеко не все. Да и сам народный артист в свое время говорил, что молодая жена нанесла ему "много несправедливой боли".
Некоторые считают, что именно пианистка свела актера на тот свет. Их громкий развод обсуждала вся страна. Одни встали на сторону Виталины Цымбалюк-Романовской, другие сочувствовали Армену Джигарханяну.
Напомним, Армен Джигарханян умер утром 14 ноября на 86-м году жизни в больнице. О дате и месте прощания пока ничего не сообщается.
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