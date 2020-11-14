"Армена Борисовича не стало три года назад": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление

Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в больнице. Однако для бывшей жены артист ушел из жизни еще три года назад.

Виталина Цымбалюк-Романовская узнала о смерти экс-избранника от журналистов, ведь с близкими артиста она не поддерживает тесного общения. Однако информация о том, что Армен Джигарханян умер, не стала для женщины ударом. По словам бывшей жены артиста, мужчина перестал жить для нее задолго до злополучного ноябрьского утра, ведь в 2017 году ее лишили всякой возможности контактировать с ним.

"Для меня Армена Борисовича не стало три года назад", – подчеркнула экс-возлюбленная усопшего актера. Женщина считает, что последние годы Армен Джигарханян не жил, а унизительно доживал. Цымбалюк-Романовская уверена, что полноценной жизни артиста помешало его окружение, без взаимодействия с которым он мог бы радовать поклонников дольше. Виталина уточнила, что ей грустно думать о том, что последние годы жизни народный артист жил взаперти, не мог выйти на прогулку без разрешения и вел закрытый образ жизни, который его не устраивал. Женщина отметила, что содействовала тому, чтобы он был нужен в театре и продолжал профессиональную карьеру так долго, как это возможно.

Напомним, что осенью 2017 года разразился грандиозный скандал между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской. В то время друзья увезли актера из дома, где он проживал с молодой женой. За событием последовали судебные разбирательства, развод и бурные выяснения отношений. Последние годы жизни артист провел в обществе последней супруги Татьяны Власовой и друга Артура Согомоняна. Когда Армен Джигарханян умер, они ощутили горесть утраты и глубокую скорбь.