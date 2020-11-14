"У него будто случилось просветление": Вскрылись мистические обстоятельства смерти Джигарханяна

Через некоторое время после празднования 85-летия народный артист СССР попал в больницу – начались серьезные проблемы с почками. Мужчину мучили болезненные отеки, поэтому в октябре 2020 он лег в стационар. После того, как 14 ноября 2020 года умер Армен Джигарханян, его друг Артур Согоманян поведал о странном событии в жизни легендарного актера.
"В последние дни у него как будто случилось просветление что ли", – заявил Согоманяну медик, который занимался лечением усопшего. Перед кончиной артист позвал к своей постели главного врача больницы, чтобы он ответил на важный для него вопрос. Армен Джигарханян сказал, что хочет узнать, через какое время уйдет из жизни. Он попросил специалиста быть максимально честным.
Армен Джигарханян предчувствовал смерть. Он так сильно любил жизнь, что не хотел расставаться с ней внезапно. Какое именно просветление произошло у покойного актера, остается загадкой. Ясно одно: артист был счастлив иметь возможность находиться среди живых, невзирая на пожилой возраст и множество проблем со здоровьем. За три дня до кончины почки артиста перестали выполнять свои функции, но мужчина держался за жизнь до последнего. Армен Джигарханян умер субботним утром в шесть часов.
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