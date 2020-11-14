Стали известны дата и возможное место прощания с Джигарханяном

Народный артист СССР умер утром на 86-м году жизни. В последнее время он тяжело и много болел.

О том, что Армен Джигарханян умер, сообщили представители Московского драмтеатра, которым он руководил практически до последних дней. Смерть артиста повергла в шок не только отечественных звезд первой величины, но и граждан сразу двух государств – России и Армении.

Друг Джигарханяна, продюсер и актер Марк Рудинштейн сообщил, что народного артиста СССР, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Панихида по артисту может пройти в понедельник или во вторник в его театре.

Конкретные причины смерти звезды пока неизвестны. Но Рудинштейн отметил, что последний год Армен Джигарханян жил от дома до больницы. Он выразил уверенность, что одной из основных причин кончины его друга стал тяжелый сахарный диабет, который истощал весь его организм. В этом недугу помогали преклонный возраст артиста и множество других болезней.

Примечательно, что многие поклонники винят в смерти Джигарханяна его бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая годилась ему в дочери, если не внучки. Пользователи Сети пишут, что именно она высасывала из актера жизненные силы, опозорив его под конец жизни. Другие же считают, что променять народное уважение на молодое тело было выбором самого мужчины.