"Выживший из ума старикашка": народ вылил ушат помоев на труп Джигарханяна

Народный артист СССР ушел из жизни в субботу. О его кончине сообщили в Московском драматическом театре, который носил имя актера.

Новость о том, что умер Армен Джигарханян, сразу же всколыхнуло российскую общественность. За свои 85 лет артист снялся в более чем 250 фильмах, многие из которых стали культовыми. Однако в Сети появилось немало людей, заявляющих о том, что все свои заслуги актер перечеркнул постыдным поступком под конец жизни. Они буквально вылили ушат из словесных помоев на труп знаменитости.

Первой из них была светский блогер Лена Миро. Рассуждая о возможных причинах смерти в своем блоге, интернет-звезда напомнила, что в последнее время он много болел. Или же его сгубил коронавирус, что в последнее время "модно". Но больше всего сил, по мнению блогера. из Джигарханяна высосал брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая младше его в два раза. Миро считает, что именно этот шаг превратил некогда любимого всеми артиста в посмешище.

Она добавила, что ей отнюдь не жаль актера, ведь Армен Джигарханян сам выбрал такую судьбу, отдав предпочтение молодому телу вместо того, чтобы сохранить уважение. В заключение Лена Миро подчеркнула, что другой человек на его месте предпочел бы умереть на несколько лет раньше. лишь бы не опозориться так сильно на закате дней.

Многие пользователи поддержали Миро в комментариях. Они не нашли причин сожалеть о смерти Джигарханяна, ведь он прожил долгую жизнь, что дано не каждому. Но комментаторы согласились, что из-за неравного брака артист теперь запомнится как "выживший из ума старикашка", а не великий актер.