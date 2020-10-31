Самый первый Джеймс Бонд: умер легендарный актер Шон Коннери

За свою карьеру легендарный британский артист снялся в более чем 70 фильмах. Но мировую известность ему принесла роль известного "Агента 007" британской разведслужбы MI6 Джеймса Бонда.

О смерти звезды кинематографа британским СМИ сообщили его родственники. Точная причина смерти актера не называется, однако известно, что Шон Коннери умер в ночь с 30 на 31 октября во сне. Кроме того, в течение, как минимум – последних 11 лет он страдал от проблем с сердцем. На момент кончины он находился на Багамских островах. Актеру было 90 лет.

Коннери исполнил главную роль в семи первых экранизациях произведений о секретном агенте, написанных британским журналистом и писателем Яном Флемингом. Он воплотил образ Джеймса Бонда в фильмах "Доктор Ноу" 1962 года, "Из России с любовью" 1963 года, "Голдфингере" 1964 года, "Шаровой молнии" 1965 года и "Живешь только дважды" 1967 года.



Несмотря на то, что Шон Коннери был знаменит, в первую очередь, – как "Агент 007", свой первый и единственный "Оскар" он получил за игру в криминальной драме "Неприкасаемые". При этом у Коннери была роль второго плана. А в 2000 году королева Великобритании Елизавета II посвятила артиста в рыцари за его вклад в британский кинематограф, наградив его титулом "сэра". Стоит отметить, что церемонию награждения Шон попросил провести в своем родном городе – Эдинбурге.

Помимо этого Коннери являлся двукратным лауреатом премии Британской киноакадемии (BAFTA) за лучшую мужскую роль в фильме "Имя розы" 1986 года, а также за вклад в кинематограф. На его счету также три голливудских премии "Золотой Глобус".

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