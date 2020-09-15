Переломанный Полежайкин из "Папиных дочек" вернулся домой в инвалидном кресле

32-летний артист уже покинул медицинское учреждение и находится дома. Михаил Казаков выполняет все назначения врача, проходит реабилитацию. Звезда сериала "Папины дочки" отметила, что здоровье постепенно возвращается.
"Надеюсь, что скоро начну ходить, по-другому быть не должно", – сказал Казаков.
Звезда сериала "Папины дочки" пережила сложную операцию. Хирурги вставили в ноги актера пластины. Восстанавливаться знаменитость будет полгода. Исполнитель роли Полежайкина периодически испытывает сильные боли.
Ранее Михаил рассказывал, что его поддерживают не только близкие – коллеги и поклонники активно интересуются его состоянием. В больнице артиста навещал актер сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов. С Михаилом Казаковым связывалась партнерша по ситкому "Папины дочки" Лиза Арзамасова, здоровьем актера интересовался худрук детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.
Михаил Казаков мечтает поскорее восстановиться, начать работать. Долго находиться на больничном артист не может – надо кормить семью. У звезды сериала "Папины дочки" есть жена и двое детей.
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