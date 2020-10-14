Избившая внучку Гурченко модель раскрыла ужасы насилия на "Доме-2"

Звезда провела на реалити около года, а затем сбежала оттуда и занялась карьерой. Она считает участие в "Доме-2" не самой удачной главой своей биографии, однако и не стыдится. Сейчас девушка снимается в сериалах и работает телеведущей.
По словам Леры Фрост, на шоу нет настоящих мужчин, потому что все бьют женщин, орут и истерят. Однажды экс-участница программы получила даже сотрясение мозга. Она подралась с коллегой по площадке, а парень соперницы ударил ее в лицо со всей силы. "Когда живешь среди зверей, сам становишься немного диким", – отметила модель.
В какой-то момент Лера Фрост поняла, что переросла "Дом-2". Несмотря на то, что была звездой, у нее была самая высокая зарплата и толпы поклонников, она решила покинуть проект. Шоу негативно сказывалось на ее психологическом состоянии. По словам экс-участницы, продюсеры передачи всегда пытаюлись надломить сильного духом человека.
Впрочем, диковатые замашки остались у Леры Фрост и после "Дома-2". Например, около недели назад девушка попала в очередной скандал. В ночном клубе она избила внучку Людмилы Гурченко. По словам Елены Королевой, она пришла на презентацию альбома друга, решила его поздравить – чмокнула в щеку и приобняла.
Вдруг на нее налетела Лера Фрост, начала таскать за волосы и в итоге свернула челюсть. Модели показалось, что наследница великой актрисы претендует на ее ухажера.
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