Алеся Кафельникова откровенно о выпавшей из окна подруге-модели

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова сообщила, что Ксению Пунтус покалечили на вечеринке. Более того, она считает, что искалеченную 21-летнюю модель подбросили к дому внука Никиты Михалкова в центре столицы.
В своем "Инстаграм" Алеся Кафельникова рассказала все, что на данный момент знает о трагедии. По ее словам, Ксения Пунтус находилась до случившегося на вечеринке со многими людьми, которых знает дочь теннисиста.
"Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают", – заявила модель. Она напомнила, что озвучивается версия, что девушку отвезли домой к ее парню, внуку Михалкова Андрею Бакову и затем произошла беда.
Алеся Кафельникова добавила, что молится за нее. "Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени...", – заключила модель. Напомним, Ксению Пунтус ранее обнаружили во дворе дома, где живет ее 20-летний возлюбленный. Модель нашли раздетой со сломанными ногами и ребрами.
Отметим, что недоброжелатели в соцсетях припомнили Алесе Кафельниковой ее темное прошлое, когда несколько лет назад она боролась с наркотической зависимостью. По их мнению, от такой подруги заявление о том, что Пунтус ничего не употребляла, выглядит сомнительно.
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