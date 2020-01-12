Нашли раздетой в кустах: подруга внука Михалкова выпала из окна его дома

Молодую российскую актрису и модель Ксению Пунтус нашли лежащей на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы. У 21-летней девушки множество увечий. Полицейские считают, что она выпала из окна, однако утвержденной версии произошедшего нет.
Примечательно, что в предположительное время падения артистка находилась в гостях у внука режиссера Никиты Михалкова – Андрея Бакова. По некоторым данным, они дружили, передает "StarHit". Правоохранители расспрашивают мужчину о случившемся.
Ксению Пунтус экстренно госпитализировали в одну из московских больниц. Там врачи провели срочную операцию. Медики выразили свое волнение относительно здоровья девушки, поскольку ее внутренние органы отбиты. Однако шансы на выздоровление остаются.
По одной из появившихся в СМИ версий произошедшего, в момент трагедии Андрей Спал. А когда его подруга оказалась на тротуаре, она еще была в сознании и попросила прохожих вызвать скорую. Однако есть и те, кто утверждают, что молодую модель нашел в кустах дворник.
Такой позиции придерживается и подруга Ксении – модель Алеся Кафельникова. Она утверждает, что девушку нашли раздетой и отмечает, что ее явно хотели спрятать, скрыв правду об инциденте.
"Ребят, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали. А нашел ее дворник и вызвал скорую", – сказала Кафельникова.
Она добавила, что у Ксении Пунтус частично пропала память. Девушка не помнит ничего, кроме своего имени.
Стоит отметить, что Пунтус часто снимается в рекламных роликах и клипах. Так, два года назад она сыграла главную роль в клипе группы "На-На" "Зинаида".
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