"Сейчас вырвет": Елизавета Боярская накормила мужа червями

Актриса устроила мужу довольно мерзкий сюрприз. Чувства юмора Елизавете Боярской явно не занимать. Во время отдыха у океана разыграла своего мужа.
Максиму Матвееву выпала возможность попробовать червяков. Подговорил артистку накормить супруга членистоногими их старший сын Андрей. Максиму Матвееву яство пришлось по вкусу. "Спасибо, заботливые вы мои, иначе и не попробовал бы! Ну, вкусно было... правда, вкусно!", – заявил актер в своем "Инстаграм". При этом он продемонстрировал как жует червяков.
Снимала дегустацию насекомых Елизавета Боярская. На кадрах звезда театра и кино подсовывает своему мужу ложку с шелковичными червями. Поклонники были в шоке от увиденного и отругали Максима Матвеева за демонстрацию таких неаппетитных кадров. Многих едва не стошнило от зрелища. "Сейчас вырвет от увиденного", – переживают особо эмоциональные фанаты.
Отметим, что звездная пара очень редко выбирается на совместные каникулы. В этот раз Елизавета Боярская с супругом провели время вместе с детьми, не став брать работы на новогодние праздники.
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