Пугачева посетила революционное шоу известной артистки

Сегодня, 23 августа, день рождения отмечает Алена Апина. Экс-участнице группы "Комбинация" исполнилось 55 лет. После ухода из команды она записала песни "Ксюша", "Электричка", "Узелок", ставшие хитами.
Кстати, "Узелок" Апина приметила, услышав в исполнении его автора, поэта-песенника Михаила Танича. "Я сразу сказала, что жить без нее не могу. Танич удивился: "Да что в ней такого? Чего ты так зацепилась?" А я свое гнула: "Нет уж, давайте-ка мне эту песню!" – рассказывала в интервью артистка.
В содружестве с Таничем она записала более десяти композиций, которые вошли в альбом "Лимита". А зимой 1994 года они создали необычный для того времени проект – музыкальный спектакль с участием 40 драматических актеров, давший начало российским мюзиклам.
Это был почти революционный шаг, но риск оказался оправданным. Постановка прошла в Москве и Санкт-Петербурге с большим успехом, затем состоялся тур по России и за границей. "Лимиту" посмотрела даже Алла Пугачева.
"Для собственного журнала "Алла" она вознамерилась написать рецензию на концерты Алены Апиной "Лимита" – в Москве побывать на этих концертах Пугачева не смогла. Кстати, песню "Узелок", которую в те дни круглосуточно крутили по ТВ и радио, Пугачева просто обожала. Киркоров был с ней солидарен, но еще больше тащился от песен Кая Метова", – цитирует автора биографий звезд Федора Раззакова сайт "Комсомольская правда".
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