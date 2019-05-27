У 19-летней дочери Маликова проснулся материнский инстинкт
Стефания Маликова в последнее время очень активна в соцсетях. Дочь известного музыканта всеми силами старается привлечь внимание публики, используя для этого самые разные методы. В ход шли и снимки со сверхоткровенным декольте, и намеки на беременность.
Снимок с младшим братом на руках и с загадочной подписью некоторые подписчики Стефании Маликовой отнесли к той же категории. Они решили, что дочь Маликова использует годовалого брата для повышения своей популярности в Instagram.
"Как я жила без тебя раньше?", – подписала дочь Маликова снимок с Марком на руках.
Дргуие пользователи обратили внимание, что Стефания Маликова пытается копировать посты, которые обычно публикуют у себя на страницах молодые мамочки. Слухи о ее беременности некоторое время назад муссировались в Сети. Хотя позже утверждалось, что Стеше сейчас не до материнства – девушка не так давно рассталась с возлюбленным, сыном миллиардера Леонидом Груздевым.
Дмитрий Маликов и его жена Елена во второй раз стали родителями в январе прошлого года. Позже выяснилось, что ребенка родила звездной паре суррогатная мать. Сына музыканта назвали Марк, ему уже исполнилось год и четыре месяца. У Стефании Маликовой количество подписчиков в Instagram уже сравнялось с папиными – но, видимо, несмотря на это, она все же решила "хайпануть" на брате, пишет "Экспресс-газета".
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