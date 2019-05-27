У 19-летней дочери Маликова проснулся материнский инстинкт

Стефания Маликова опубликовала в соцсети снимок с младшим братом. Подпись под фотографией поклонников озадачила. Они гадают – то ли у Стеши проснулся материнский инстинкт, то ли она использует Марка, чтобы поднять свою популярность.

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