19-летняя дочь Дмитрия Маликова в купальнике возбудила россиян

Дочь знаменитого певца опубликовала на своей странице в Instgram-аккаунте кадр с солнечного побережья. Вот только, с какого именно, девушка пока не рассказала, предоставив поклонникам возможность угадать самостоятельно.
На Стеше черный слитный купальник с квадратным вырезом спереди и открытой спиной сзади, который подчеркивает и без того длинные ноги. Дополнила пляжный образ соломенная шляпа с широкими полями и, конечно, лучезарная улыбка Маликовой.
"Ветер с моря дул... Едем в место, в котором я всегда мечтала побывать!", – поделилась начинающая модель.
Поклонникам пришлось по нраву новое фото. "Вы очень худенькая!", "Модель!", "Красавица", "Ноги от ушей!", "Хорошенькая", – осыпали девушку комплиментами верные фанаты.
"Афродита, вышедшая из пены!", – заявил пользователь Сети.
Отметим, Маликова пообещала вручить приз тому, кто первый правильно назовет город, в который она так стремительно направляется. Поэтому фолловеры активно начали писать возможные варианты в комментариях под постом. Стеша сразу опровергла греческие острова Миконос и Санторини, отметив, что второй ей совершенно не понравился.
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