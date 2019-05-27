Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
На фотографии девушка стоит в обтягивающем бежевом латексном платье на фоне белой стены. Под снимком она написала, что в каждом дне и мгновении нашей жизни присутствует настоящее волшебство. Также она отметила уникальность каждого мига и пожелала своим фанатам быть счастливыми.
Кадр разбил обожателей Лорак на два лагеря. Первые, конечно, осыпали звезду комплиментами и благодарностями. "От вас всегда сильнейшая энергетика!", "Восхищаюсь вашими талантами и красотой!", "Спасибо за вашу мотивацию. Вы– чудо!", – наперебой писали ярые поклонники.
Друга же половина, наоборот, раскритиковали певицу в пух и прах. Первым делом недоброжелатели обратили внимание на внешние изменения звезды. Больше всего комментариев было в сторону чрезмерно увеличенных губы и перекаченной груди.
"Это не Ани", – заявил критик.
Люди продолжали обвинять Лорак в переизбытке хирургических операций. "Перестаньте менять себя. Мы скоро вас не узнаем", "Вся понакачалась, была красотка", – комментировали негативно настроенные пользователи сети.
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