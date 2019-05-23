Ани Лорак рассказала о новой жизни после развода

Ани Лорак дала новое интервью. Популярная исполнительница рассказала, как живет после развода.

Ани Лорак появилась на вручении премии Topical Style Awards, где певицу признали самой стильной. Популярная артистка предстала перед публикой в облегающих черных брюках и тонкой белой рубашке. Изюминкой образа стал гипюровый черный топ, который эффектно выглядывал из расстегнутой кофточки, спущенной с плеча. Певица буквально сияла.

"Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его к дню рождения. Мы думаем уже над новой концертной программой", – похвалилась Ани Лорак во время беседы с журналистами.

Когда у певицы спросили, есть ли у нее и новая любовь, та только улыбнулась и ответила, что это секрет. Зато Ани с удовольствием рассказала о дочери Софии. Она сообщила, что девочка у нее растет очень творческой, но певицей быть не стремиться, так как видит, как устает мать, да и к музыке не тянется. У Софии другие интересы.

"Дочка ходит в театральный кружок, и есть даже успехи – дали главную роль, с которой она отлично справилась. Она еще рисует, танцует, занимается гимнастикой и изучает иностранные языки – английский и французский", – цитирует Ани Лорак сайт "Комсомольская правда".

Напомним, певица Ани Лорак развелась с турком Муратом Налчаджиоглу зимой этого года. Поводом для расставания, по слухам, стали многочисленные измены. Якобы певице надоело закрывать глаза на неверность супруга после того, как в Сети появилось видео, на котором Мурат оказывал недвусмысленные знаки внимания стройной брюнетке.