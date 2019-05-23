Ани Лорак рассказала о новой жизни после развода
Ани Лорак появилась на вручении премии Topical Style Awards, где певицу признали самой стильной. Популярная артистка предстала перед публикой в облегающих черных брюках и тонкой белой рубашке. Изюминкой образа стал гипюровый черный топ, который эффектно выглядывал из расстегнутой кофточки, спущенной с плеча. Певица буквально сияла.
"Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его к дню рождения. Мы думаем уже над новой концертной программой", – похвалилась Ани Лорак во время беседы с журналистами.
Когда у певицы спросили, есть ли у нее и новая любовь, та только улыбнулась и ответила, что это секрет. Зато Ани с удовольствием рассказала о дочери Софии. Она сообщила, что девочка у нее растет очень творческой, но певицей быть не стремиться, так как видит, как устает мать, да и к музыке не тянется. У Софии другие интересы.
"Дочка ходит в театральный кружок, и есть даже успехи – дали главную роль, с которой она отлично справилась. Она еще рисует, танцует, занимается гимнастикой и изучает иностранные языки – английский и французский", – цитирует Ани Лорак сайт "Комсомольская правда".
Напомним, певица Ани Лорак развелась с турком Муратом Налчаджиоглу зимой этого года. Поводом для расставания, по слухам, стали многочисленные измены. Якобы певице надоело закрывать глаза на неверность супруга после того, как в Сети появилось видео, на котором Мурат оказывал недвусмысленные знаки внимания стройной брюнетке.
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