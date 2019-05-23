Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 мая 2019 года
Ани Лорак рассказала о новой жизни после развода
Ани Лорак дала новое интервью. Популярная исполнительница рассказала, как живет после развода.
"Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. В этом году у меня выйдет новый альбом. Готовлю его к дню рождения. Мы думаем над новой концертной программой", – похвалилась Ани Лорак во время беседы с журналистами.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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