Дочка закатила концерт на поминках Началовой

С момента смерти певицы прошло 40 дней. Тяжелее всего сейчас ее дочери Верочке, которая была очень привязана к Началовой. Но крестная мать Лариса Долина, дедушка и бабушка делают все, чтобы ребенок справился с потрясением.

"Жизнь продолжается, и сегодня у Юлиной дочки Веры состоится запланированный за полгода ответственный концерт в школе, день открытых дверей, на котором мы с Юлей собирались присутствовать, строили планы, как это будет", – рассказала пресс-серкетарь артистки Анна Исаева.

"На этом концерте сегодня была минута молчания и звучала та самая колыбельная на английском, исполненная когда-то Юлей на бенефисе и посвященная маленькой Верочке. Так вот, сегодня Вера берет эстафету – и поет сама", – заверила Исаева. Школьный концерт с участием Веры на 40-й день после смерти Началовой прошел с большим успехом.

Напомним, что траурные мероприятия семья артистки перенесла на день, чтобы не отменять участие 12-летней Веры Алдониной в грандиозном школьном представлении. Соответствующее разрешение в церкви на это было получено.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.

