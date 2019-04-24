Дочка закатила концерт на поминках Началовой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Среда 24 апреля
Лента новостей
21:29
"Мой район" шагает по Москве
20:46
В Москве неизвестные в масках устроили стрельбу
20:38
Фронтовикам из числа гражданских пенсионеров повысят выплаты
18:57
В Кузбассе киллер застрелил подростка средь бела дня
18:23
В Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком
18:21
Путин поддержал инициативу Володина об изменении финансирования нацпроектов
17:42
Четвертая премия The Beautiful People Awards прошла в Москве
17:16
Роковая ошибка лишила россиянку груди
17:03
"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
16:57
Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
16:27
Министр культуры Владимир Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
16:17
Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
16:00
Под Москвой до смерти избили отца знаменитого спортсмена
15:30
Найден элементарный способ распознать рак легких
15:04
Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
14:54
Резко помолодевшую Повалий приняли за школьницу
14:40
Дочь режиссера Мария Кончаловская снялась раздетой
14:37
Объявлено о конце карьеры Зеленского
14:25
Москвичей предупредили об аномальной погоде на Пасху
14:23
Володин призвал снижать количество дотационных регионов
14:14
Ведущую Первого канала срочно отправили рожать из-за осложнений
14:03
Алика Смехова показала детей
14:00
В Москве пройдет Международная выставка "Новый Русский Стиль"
13:55
"Убивали изощренно": появились новые данные о гибели группы Дятлова
13:54
Олимпийский чемпион скончался на 45-м году жизни
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года
13:33
Бедная Юля: могила Началовой утонула
13:21
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"
13:18
"Ужасные трусы!": Серябкина в прозрачном белье повергла в шок
13:00
В Подмосковье мужчина зарезал друга в пьяной ссоре
12:52
Гостиницу за миллиард в Петербурге продают через доску объявлений
12:41
Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
12:33
Платье сдуло: Валерия оценила полуголую Белуччи
12:31
"Ушел в запой?": Зеленский пропал после победы на выборах
12:27
Сбербанк и Rambler создадут лидера цифровых и развлекательных услуг
12:13
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
12:09
В Подмосковье произошла массовая авария
12:02
Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью
11:55
Перебинтованная Пынзарь из "Дома-2" после операции вызвала оторопь
11:53
Назван главный продукт для похудения
11:46
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию
11:28
"Я уже никому не нужна": Ольга Ломоносова поставила на себе крест
11:19
"Очень противно": оголившая грудь певица Закирова шокировала народ
11:04
Легендарный "Дозор" Лукьяненко покажут в Москве в формате магического шоу
11:00
Под капельницей: народ молится за инфицированную Бьянку
10:53
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
10:53
Известную певицу опозорили на сцене (видео)
10:47
В Москве машина протаранила остановку
10:28
"Опасный пассажир": Басков о любовнике Лопыревой
10:27
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
10:20
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
10:06
Народные артисты проведут необычную экскурсию "На Трубе"
09:56
Сенсационное признание молодой жены 88-летнего Краско: Он давно мечтал о разводе
09:54
Маркл получила под дых накануне родов
09:50
63-летний миллиардер-тихоня "зажег" на танцполе с пятью красотками (видео)
09:15
Панин вышел из себя из-за победы Зеленского
09:14
В Москве из храма похитили икону
09:03
В Башкирии водитель сбил велосипедиста
08:37
Максакова развалила дело об убийстве Вороненкова
08:37
Юлящий Лукашенко оставил Украину без бензина
08:36
Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"
08:16
Трагическая смерть больно ударила по Киркорову
08:03
Соратники боятся оставлять Зеленского один на один с Путиным
07:36
В Подмосковье спасатели справились с пожаром на мусорном полигоне
07:01
"Ноги-палочки": звезду Comedy Woman разнесли за худобу
05:04
Спас от голодной смерти: Зверев рассказал о добром поступке
03:01
Оголившаяся Дайнеко лишила поклонников покоя (фото)
01:04
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
23:00
Порошенко с подельниками грозит уголовное дело
22:28
Участники публичных слушаний обсудили проекты кварталов реновации
21:59
В метро Москвы произошел сбой
21:45
"Всю жизнь буду благодарить": Дакота публично обласкала мужа-изменщика
21:09
Стала известна причина внезапного развода звезды "Дома-2"
20:25
Одинокая Самбурская пожаловалась на лишний вес
19:45
Юмориста Дроботенко объявили пропавшим
19:37
Дело бизнесмена Амита Шривастава шокировало общественность
19:09
Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
18:59
Медведев поддержал идею Турчака о помощи пострадавшим в Забайкалье
18:22
Кислое и мягкое в эпоху "цифры"
18:18
85-летний Познер поддел юбиляршу Пугачеву
17:39
Московские рестораторы завлекают посетителей эротикой
17:32
Удаление груди стало новым трендом
17:29
Подробности страшного ДТП с певицей МакSим
17:13
Володин назвал национальные проекты приоритетным вопросом
16:56
Певица Зара молит о помощи
16:32
Кержаков и Тюльпанова развелись
16:20
У побитого Порошенко отбирают самое дорогое
16:12
Лазарев раскрыл тайну второго попадания на "Евровидение"
15:47
Знала заранее: помощница о дате смерти Юлии Началовой
15:40
"Восковое чудище": Варум пришла в шок от своего лица
15:06
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
15:05
Анна Семенович выставила напоказ большой живот
14:47
"Бесчувственные стервы": Разин вычислил осквернителей могилы Осина
14:46
Журнал "Главбух" представил фильм о главных бухгалтерах
14:41
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
14:38
Взрывы на Шри-Ланке взяло на себя "ИГ"
14:30
Эксперты оценили безопасность Рунета
14:18
Состояние больного раком ведущего Беляева ухудшилось
14:03
"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа
13:55
Травмированная звезда "Уральских пельменей" сплясала на костылях
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
"Меня просто трясло": больная Пугачева покрылась потом
Миддлтон влепила хлесткую пощечину Маркл
Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым
Шоу-бизнес

Дочка закатила концерт на поминках Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
С момента смерти певицы прошло 40 дней. Тяжелее всего сейчас ее дочери Верочке, которая была очень привязана к Началовой. Но крестная мать Лариса Долина, дедушка и бабушка делают все, чтобы ребенок справился с потрясением.
прочитано 709 раз

"Жизнь продолжается, и сегодня у Юлиной дочки Веры состоится запланированный за полгода ответственный концерт в школе, день открытых дверей, на котором мы с Юлей собирались присутствовать, строили планы, как это будет", – рассказала пресс-серкетарь артистки Анна Исаева.

ПО ТЕМЕ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

Названа неожиданная причина отказа родственников от поминок по Началовой

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"На этом концерте сегодня была минута молчания и звучала та самая колыбельная на английском, исполненная когда-то Юлей на бенефисе и посвященная маленькой Верочке. Так вот, сегодня Вера берет эстафету – и поет сама", – заверила Исаева. Школьный концерт с участием Веры на 40-й день после смерти Началовой прошел с большим успехом. 

Напомним, что траурные мероприятия семья артистки перенесла на день, чтобы не отменять участие 12-летней Веры Алдониной в грандиозном школьном представлении. Соответствующее разрешение в церкви на это было получено. 

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища. Место на престижном погосте стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно.  

Автор: Иван Губкин24 апреля 2019, 21:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выскочка Зеленский приготовил удар в спину Путину
Объявлено о конце карьеры Зеленского
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию

Шоу-бизнес

Знаменитый боец сразил Запашного за секунду
"Навозный жук!": Собчак получила оплеуху от Солнцева за связь с Волочковой
"Поджилки трясутся": Чехова призналась в тайной страсти
Разведенка Бузова проболталась о количестве мужчин в своей спальне

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Бедная Юля: могила Началовой утонула

Певицы не стало 40 дней назад
Шоу-бизнес

"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея

Примадонне исполнилось 70 лет
Шоу-бизнес

Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью

Подробностями поделился известный артист
Шоу-бизнес

"Я уже никому не нужна": Ольга Ломоносова поставила на себе крест

Актриса рассказала о жестокости искусства

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
Алика Смехова показала детей
Анна Семенович выставила напоказ большой живот
Шепелев представил новую пассию

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru