Названа неожиданная причина отказа родственников от поминок по Началовой
Считается, что на 40-й день умерший предстает перед Богом, определяется место его пребывания до Страшного суда, потому надо позаботиться об облегчении участи новопреставленного. Однако родственники отказались поминать Юлию Началову 24 апреля, сообщила экс-помощница певицы Анна Исаева. По ее словам, у семьи есть веские причины.
"24 апреля состоится день открытых дверей в школе, где учится Верочка, дочь Юли, – пояснила Анна. – Она занята в большом спектакле, в котором играет одну из главных ролей. Верочка активно готовится к этому мероприятию. Мы большой компанией пойдем поддерживать ее, включая крестную – Ларису Долину. 40 дней со смерти Юли решили отметить раньше на день, поскольку перенести школьное торжество невозможно".
Родственники проконсультировались в церкви и получили разрешение. "По христианским канонам разрешено организовать траурные мероприятия на день раньше, – цитирует Исаеву womansstyle.ru. – Будем поминать нашу Юлю, в уход которой мне не верится до сих пор".
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в результате заражения крови. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь Юлию Началову проводили близкие, друзья, коллеги и поклонники.
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