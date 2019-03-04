Мужа-иностранца Сати Казановой не пустили в Россию

Певица Сати Казанова поняла, что значит муж-иностранец. Когда у ее избранника, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, случились проблемы на границе, она узнала о них слишком поздно.

Сати Казанова и Стефано Тиоццо большую часть времени проводят в Москве. В Италии пара бывает наездами. Стефано – профессиональный фотограф, он много путешествует. Неизменно одно – Тиоццо всегда возвращается в Москву, к любимой супруге. Впрочем, однажды ему не удалось приехать, всему виной оказалась пограничная служба.

"Перед чемпионатом мира по футболу ужесточили проезд для иностранцев. А у моего мужа было два паспорта. Так как он часто летает, места для печатей по прилету-отлету в старом документе не осталось. Их ставили в новый паспорт. А годовая русская виза как раз была в старом паспорте. Пять раз он въезжал в Россию, показывая два документа, и все было в порядке. А на сей раз таможенники его не пустили, потому как ужесточили закон. Мол, так нельзя: визы и печати должны быть в одном документе", – цитирует Сати Казанову "Собеседник".

Тогда певица не смогла помочь любимому мужу. Дело в том, что прилетел Стефано в пять утра и дозвониться до Сати Казановой оказалось невозможным. "В итоге, когда я проснулась, увидела пропущенные звонки от Стефано. Он был очень расстроен. В конечном итоге его развернули и отправили обратно в Италию", – завершила свой рассказ популярная исполнительница.

Напомним, Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года. Как писали "Дни.ру", пара сыграла шикарную свадьбу, причем не одну, а после опубликовала в Сети снимки с торжества.