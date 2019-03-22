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Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 марта 2019 года

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Кажется, что звезды не отдыхают ни дня и все ради того, чтобы нам было что обсудить. Чаще всего речь идет вовсе не об их творчестве, а о скандалах в личной жизни. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 марта 2019 года.
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Переломанного Билана унесли со сцены под руки

В Кремле состоялось вручение второй Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Как и год назад, здесь собрались самые значимые артисты России и мира. Крис де Бург, Тимбалэнд, Майкл Болтон, Марио Бионди, Светлана Лобода и другие знаменитости мирового уровня в этот вечер появились на главной сцене страны. Вели торжественную церемонию Филипп Киркоров и Елена Север, которые стали достойной оправой блиставшим в Кремле бриллиантам.

Особое внимание публики было приковано к Диме Билану, концерты которого почти сплошь отменены и перенесены. Он исполнил композицию "Молния". Танцоры вынесли певца под руки, усадили на стул, и работал он весь номер сидя. Так же Диму унесли и за кулисы – самостоятельно передвигаться он пока не может. 

Несколько недель назад Билан поскользнулся на льду около дома и получил сложный двойной перелом ноги. Несмотря на серьезную травму и советы врачей, артист решил отсрочить операцию и выступить в Питере. Лишь после этого он оказался в руках хирургов, которые собрали ногу, используя шурупы и пластину.

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах. Обсудить их можно на нашем форуме.

22 марта 2019, 14:07

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