"Она психически больна": сексоголик Шац избавился от надоевшей Лазаревой
Оказывается, Шац уже много лет изменяет жене и обнаглел настолько, что не скрывает свои адюльтеры. Развязное поведение мужа сказалось на здоровье Лазаревой, телеведущая буквально доведена до неадекватного состояния.
Сейчас Татьяна находится в Испании вместе с дочерью, поговаривают, что на чужбине она проживает не по своей воле – Михаил отослал надоевшую благоверную подальше от Москвы, чтобы не мешала проводить вечера в компании 20-летних девиц.
"Шац не дает Тане работать, ограничил в финансах, высылает ей всего лишь 1500 евро в месяц. Он отрезал ее от подруг, говорит, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед – сексоголик и психопат Михаил Шац, отправивший родную жену в испанскую ссылку", – пишет Telegram-канал "Небожена" со ссылкой на друзей пары.
Напомним, Татьяна и Михаил уже два года не живут вместе – по крайней мере, так сообщала в конце июля пресса. Лазарева рассказала, что она вместе с 11-летней дочерью Тоней переехала в Испанию, а Михаил продолжает жить и работать в Москве.
Телеведущая называет мужа самым близким человеком - несмотря на то, что живут они порознь. Татьяна рассказывала, что они придумали интересный план: когда она найдет работу в российской столице, в Европу переедет Михаил – присматривать за дочерью.
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