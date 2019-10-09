Связавшийся с бандитами Моисеев крупно подставил известную певицу

Неприятный для Ольги Кормухиной эпизод произошел более 20 лет назад. "В девяностые годы шли бандитские разборки. Рэкет, все под себя подминали бандиты. В том числе и музыкантов. У меня тогда появились защитники. Они крышевали Борю Моисеева", – начала повествование артистка в студии "Судьба человека".
Как-то раз Моисеев сделал Кормухиной заманчивое предложение – отправиться на гастроли в Вильнюс. Олька к тому моменту вышла из состава группы "Красная пантера" и выступала сольно.
"Я ему говорю: "Боря, у меня в репертуаре всего четыре песни". Он сказал, что не видит в этом ничего страшного. Приезжаем в Литву. А там огромные афиши, на которых большими буквами написано, что пройдет концерт Ольги Кормухиной", – поведала знаменитость ведущему шоу "Судьба человека" Борису Корчевникову.
Вокалистка признается, что в тот момент готова была растерзать Моисеева, ведь репертуара на полноценный концерт у нее не было. Гнев Кормухиной на коллегу приумножился, когда уже на сцене он сравнил ее с американской певицей Тиной Тернер.
"Я ненавидела, когда меня сравнивали с Тиной Тернер. Я слышала, как администратор крикнул Боре: "Прячься, она тебя сейчас убьет". Я спела свои песни, причем некоторые по два раза на бис. Врываюсь за кулисы в ярости. А там лежит Боря Моисеев и ему ставят доктора уколы. Он мне говорит: "Язва у меня". Ну, конечно, вся ярость улетучилась", – рассказала Ольга Кормухина в эфире ток-шоу "Судьба человека".
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