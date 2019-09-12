Предательства близкого добило больного Моисеева

Звезда приходит в себя после двух инсультов. Борису Моисееву сейчас непросто.

Об этом говорит парапсихолог Сюзанна Чеботатева. По словам эксперта-эзотерика, Борису Моисееву морально тяжело.

"Действительно, я по картам вижу, что Борис находится в очень подавленном состоянии. Я вижу у него внутреннюю борьбу. Получится ли у него перебороть этот кризис? Выйти из этого состояния полнейшего одиночества и апатии?" – отмечает ведунья.

Сюзанна Чеботатева говорит, что у сегодняшнего состояние звезды есть вполне определенные причины. Парапсихолог полагает, что Борис Моисеев физически и душевно измотан. Артрита добило предательство родного человека.

"Сейчас у Бориса непростое время: он начал сталкивается с трудностями в разных сферах своей жизни. А началось все с какого-то конфликта, либо с предательства близкого человека. Как мы знаем Борис Моисеев в свое время был безумно популярен. Он не щадил себя в плане работы и не давал себе отдыха долгое время. В итоге артист получил двойной удар: с одной стороны накопилась физическая усталость, с другой – душевная травма, которую ему нанес родной человек", – резюмировала Сюзанна Чеботатева.

Напомним, Борис Моисеев уже несколько лет не выходит на сцену. Исполнитель частично парализован: у него не функционируют рука и верхняя губа. Кроме всего прочего, усугубились финансовые проблемы артиста. Борис Моисеев вынужден распродавать имущество. С молотка уже ушли шикарные апартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия.