Муж-изменник подал на развод с Лолитой Милявской

Лолита Милявская разводится с пятым мужем – Дмитрий Иванов подал заявление. Говорят, он давно увлечен другой женщиной.

В начале октября Дмитрий Иванов подал заявление в столичный суд, чтобы расторгнуть брак с певицей Лолитой Милявской. Для нее это будет уже пятый развод, отмечает Пятый канал. Почему супруги решили расстаться, прожив вместе почти десяти лет, точно не известно. Говорят, причиной стала неверность мужа артистки.

Недавно в СМИ появились фотографии со свадьбы, куда был приглашен Иванов. Его сопровождала эффектная брюнетка, похожая на Милявскую. Вскоре репортеры выяснили, что с Ольгой Кулиевой он встречался за спиной жены как минимум год.

Увидев фото мужа с новой зазнобой, Лолита с иронией отметила, что тот до сих пор щеголяет в вещах, которые купила она. Так певица подтвердила, что все эти годы Иванов был у нее на содержании. По словам злопыхателей, теперь смазливый мужчина живет за счет 40-летней Кулиевой – владелицы косметологической клиники в Москве.



Напомним, что о расставании Лолиты Милявской с мужем стало известно летом. Исполнительница сообщила об этом в соцсети "Инстаграм". Артистка заверила, что они приняли такое решение вместе и остались в хороших отношениях. Причину она не уточнила.

Еще несколько недель назад Милявская признавалась, что готова все начать сначала. Однако вскрывшиеся данные о любовнице мужа заставили звезду передумать. Отметим, что на фоне семейных неурядиц Лолита сильно похудела. Впрочем, певица утверждает, что взялась за себя задолго до развода – якобы это результат пятимесячной работы.