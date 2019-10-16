Муж год тратил деньги Милявской на красивую любовницу

Известие о том, что Лолита Милявская рассталась с мужем, было похоже на гром среди ясного неба. А когда выяснилось, что у него была любовница, разразился скандал. Некрасивая история обрастает подробностями: якобы Дмитрий Иванов год тратил деньги Лолиты на зазнобу.

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