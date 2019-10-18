Стефанию Маликову подняли на смех за выбранный образ

19-летняя наследница Дмитрия Маликова показала фото с прогулки по центру столицы. Девушка позировала в модных черных брюках с высокой посадкой, белой блузе, куртке и массивных ботинках. Образ Стефании Маликовой получился очень стильным. Однако все испортило то, что ее ноги в кадре казались несуразно длинными.
Подписчики обратили внимание на то, что дочь музыканта неожиданно стала длинноногой, хотя ее рост составляет 168 сантиметров. Многие решили, что Стефания Маликова переборщила при редактировании фото, от чего стала выглядеть нелепо и смешно.
"Ну как я могу не написать под этими шедеврами, что это Дядя Степа. Рост, на вид, 190 тут", "Это что за клоун? Что с ногой?!", "Зачем так себя вытягивать непропорционально? Головка на фоне вытянутости, как у инопланетянина…", - высмеяли Стефанию Маликову фоловеры. Девушка поспешила оправдаться. Она объяснила, что ее просто сфотографировали снизу, отсюда и эффект длинных ног.
Напомним, ранее, общаясь с поклонниками в "Инстаграм", наследница артиста призналась, что рада рождению младшего брата Марка. По словам Стефании Маликовой, малыш в их семье появился в самое правильное время. Девушка отметила, что родители выбрали идеальный момент для рождения второго ребенка.
Как писали "Дни.ру", Стефания Маликова рассказала, что с появлением Марка мама и папа переключили все внимание на него. Она призналась, что до определенного возраста ей нравилось быть в центре семьи, но сейчас контроль родителей девушке в тягость.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Давайте поиграем!
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Козел
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?
Опротивел секс. Это естественно?
Белла Хадид супер модель,самая крутая с мире ,лицо золотое сечение