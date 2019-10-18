Тысячи людей наплевали на умирающую от рака Заворотнюк

Общественность неоднозначно отреагировала на призыв помолиться за больную Анастасию Заворотнюк. Далеко не все поддержали инициативу.

В инстаграм-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк предположительно кем-то из ее близких, появилась новая публикация. Она представляет собой скриншот комментария поклонницы артистки, в котором та предложила фанатам объединиться в жаркой молитве о здравии звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Женщина выступила с инициативой помолиться 18 октября с 06:00 до 07:00 мск. "5-10-15 минут целенаправленного молитвенного потока каждого из нас в адрес Насти окажутся той действенной помощью, в которой она сейчас нуждается", – заявила дама.

Однако не все поклонники поддержали ее. Телегам-канал "НеМалахов" не поленился посчитать, что из 60 тысяч россиян, подписанных на аккаунт в поддержку Заворотнюк, лишь три тысячи лайкнули призыв предаться молитве.

Чуть более 190 комментариев в "Инстаграме", по мнению канала, свидетельствуют о том, что народу наплевать на просьбу и на саму артистку. А еще 57 тысяч зевак с любопытством наблюдают за вестями об умирающей от рака актрисе забавы ради.

О том, что у Анастасии Заворотнюк якобы опухоль мозга, стали писать нечистоплотные журналисты, основываясь на сообщениях расплодившихся анонимных телеграм-каналов. При этом официальных сообщений никогда не было. Родственники артистки – муж, фигурист Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл – упорно отмалчиваются.

Лишь недавно от близких поступило заявление о том, что Анастасия Заворотнюк действительно борется с заболеванием и не намерена сдаваться. Диагноз они не уточнили.