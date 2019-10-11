Состояние больной раком Заворотнюк ухудшилось

Появились новые данные об Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторой информации, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в состоянии сопора.

Сопор – это состояние, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания Анастасия Заворотнюк, как утверждает телеграм-канал Mash, постоянно спит. Говорят, актриса не может передвигаться самостоятельно, поэтому на различные процедуры ее возят на каталках.

Медики пытаются сделать все, чтобы артистка не впала в кому. Другой телеграм-канал "НеМалахов" отмечает, что, если данные о состоянии Анастасии Заворотнюк правдивы, то речь идет о считанных днях жизни. Состояние сопора чревато тем, что больной впадает в кому и уже не выходит из нее – не хватает ресурсов организму.

При этом врачи могут и, возможно, будут поддерживать жизнедеятельность различными препаратами, но это лишь для того, чтобы оттянуть момент смерти. НеМалахов жестко заявил, что "будь на месте Заворотнюк условно обычный пациент без денег в сопоре, то это максимум три дня".

Отметим, что семья Анастасии Заворотнюк еще ни разу не дала официального комментария относительно того, что на самом деле происходит с актрисой. Общественности остается довольствоваться лишь теми данными, которыми располагают СМИ. Причем подчас эта информация порой не только разнится, но и прямо противоречит самой себе же.

На днях в "Инстаграм" появился аккаунт, посвященный поддержке Анастасии Заворотнюк. Его пропиарили некоторые отечественные знаменитости, такие как Стас Михайлов, Анна Семенович и Николай Басков. Однако вскоре эту страничку заблокировали.