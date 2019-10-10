Умирающую Заворотнюк оценили в 800 тысяч рублей

Сегодня, 10 октября, в редакцию издания Teleprogramma.pro поступило предложение от некоего человека, представившегося сотрудником медцентра, в котором проходит лечение Анастасия Заворотнюк. Согласно некоторым данным, популярная актриса борется с опухолью головного мозга.
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