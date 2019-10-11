Россияне обомлели при виде скрытой могилы после слухов о смерти Заворотнюк

Сплетни и болтовня о смерти больной раком мозга Заворотнюк поползли из анонимных телеграм-каналов. Якобы женщина давно скончалась, но об этом никто не говорит, чтобы не раздувать и без того огромный общественный резонанс. Впрочем, помощница актрисы отреагировала довольно резво, заявив, что артистка жива.
Правда, поднявшуюся бучу остановить было сложно, и начали всплывать слухи, что якобы на одном из кладбищ нашли могилу Анастасии. Корреспондент "Дней.ру" решил сам удостовериться в правдивости или ложности слухов. Он отправился на предполагаемое местонахождение надгробия и выяснил, что на самом деле речь шла о могиле отца Заворотнюк.
Стоит отметить, что отец знаменитости – Юрий Андреевич – являлся телережиссером и членом академии Российского телевидения. Он почил в 2015 году. Отмечается, что именно отцу Анастасия впервые заявила о своем желании стать актрисой и всю свою жизнь оглядывалась на него, получая поддержку. Впрочем, вполне вероятно, что желание выйти на сцену передалось Заворотнюк от мамы – она была артисткой Театра юного зрителя в Воронеже.
Реакция пользователей на обнаженную правду была довольно неоднозначна. Многие высказали мнение, что родным актрисы пора положить конец распространению слухов и наконец рассказать, что же на самом деле происходит с "няней Викой".
"Когда семья прекратит это? Почему молчит семья? Похоже, что разыгран хороший спектакль. Только зачем? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", " Да вааще все походу замутили ради денег, может, и не болеет никто и ничем, родственники давно бы сказали правду, чтоб не болтали кому что нравится", " Заживо похоронили человека.Я считаю,что сами родственники виноваты. Можно наконец написать,что больна и жива. И что комментарии давать не считают нужным", – высказались пользователи.
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