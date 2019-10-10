Бывший любовник Анастасии Заворотнюк отказался от своих слов

Вокруг Анастасии Заворотнюк не перестают кипеть бурные страсти. Теперь в центре внимания оказался еще и ее бывший любовник – актер Сергей Жигунов.

Еще недавно в Сети активно обсуждали высказывания артиста в отношении заболевания экс-избранницы. Но, как оказалось, он никаких комментариев не давал, а это все было лишь пустыми сплетнями. Об этом, собственно, заявил сам Сергей.

"У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время", – заявил Жигунов.

Напомним, по слухам актер якобы был убежден, что Заворотнюк покинула больницу из-за пересудов. "Нашлись те, которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику. Ей просто не дали нормально лечиться", – приводили слова Сергея различные СМИ.

Отметим, что Жигунов и Заворотнюк познакомились на съемках сериала "Моя прекрасная няня". Им обоим достались главные роли, и по сюжету они играли влюбленных, скрывающих свои чувства. Видимо, в определенный момент между звездами действительно пробежала искра, и у них завязался бурный роман. Шквал эмоций был настолько сильным, что они даже побросали свои семьи. Вот только совместного счастья им построить так и не удалось. Всего спустя пару лет влюбленные разорвали свои отношения, поставив на них жирную точку.

