Билан о скрывающей свое состояние Заворотнюк: Она не имеет права!

"Знаю, что сейчас все перемывают новости с Анастасией Заворотнюк, почему она отмалчивается. "Она не имеет права!" – говорят некоторые влогеры. А кто знает, вообще, политику семьи? Кто знает, что за этим стоит?" – рассудил Дима Билан.
По словам Билана, он судит о ситуации со звездой сериала "Моя прекрасная няня", исходя из собственного опыта. Несколько лет назад у Димы нашли серьезные проблемы со здоровьем. Артист проходил сложное лечение и не хотел, чтобы об этом кто-то знал.
"Я не хотел, чтобы меня жалели. Потом, ты же все равно находишься в туре – это влияет на количество зрителей: придут, не придут. У меня две блокады – под наркозом местным вводят иглу, там межпозвоночные грыжи, их несколько было штук", – поделился Билан в первом выпуске ютуб-шоу "Алена, блин!".
Отметим, что блокадой в медицине называют временное отключение нервной проводимости подверженных боли волокон с помощью анестезии. Укол в позвоночник – это очень опасная процедура, поэтому к блокаде прибегают, когда другие методы лечения невозможны.
Медики предлагали Диме Билану удалить межпозвоночные грыжи хирургическим путем, однако артист отказался. Операции на позвоночнике рискованны, грозят инвалидностью и параличом.
"Кого я только на себе не испробовал, на самом деле. Немеют пальцы и все, немеют руки", – пожаловался на здоровье Дима Билан.
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