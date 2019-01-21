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Шоу-бизнес

"Не мог оторваться": замужняя Казанова свела с ума серьезного политика

Сати Казанова. Фото: www.globallookpress.com
Выпускница "Фабрики звезд" Сати Казанова уже несколько лет активно занимается развитием своего музыкального проекта Sati Ethnica. Певица призналась, что новое детище подарило ей весьма влиятельных и состоятельных поклонников.
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Сати Казанова пытается уйти от амплуа несерьезной поп-певички, теперь она исполняет этнические композиции древности в современной обработке. По словам вокалистки, ее мантры свели с ума индийского премьер-министра Нарендра Моди. Зарубежный политик даже нахваливал ее перед российским президентом Владимиром Путиным.

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 Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова

Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова певица

Казанова рассказала, что с Моди познакомилась случайно. Ее пригласили спеть на мультикультурном мероприятии.

"Это вообще история, которая длится несколько лет. Наше знакомство с Нарендра Моди началось в 2015 году. Меня пригласило индийское посольство. Во время первого визита Моди, было чествование молодежи Индии и России. Меня пригласили, я должна была открывать этот вечер. Я спела попурри из нескольких мантр", – вспоминает артистка.

Еще будучи на сцене, Казанова заметила, что индиец буквально обалдел от ее пения. Иностранец не мог оторваться, смотря на ее выступление.

"Я видела, что что-то с ним произошло. Это действительно, момент был очень мистический, очень магический. Это выступление было самым необыкновенным в моей жизни. Я видела, как он смотрел, я видела, как он стал перешептываться с послом, спрашивать обо мне", – поведала вокалистка.

Сати собиралась уходить, когда услышала, что Нарендра Моди упоминает ее в своей речи. "Я выступила, прошло минут 20 или 30, я уже уходила. И краем уха услышала, что, стоя на сцене Нарендра Моди произносил речь на хинди, в которой он стал упоминать практически через каждое слово мое имя", – сообщила Казанова.

Артистка попросила русскоговорящего индуса перевести речь политика. Как выяснилось, индийский посол не скрывал своего восхищения.

"Эта певица тронула мое сердце, покорила мое сердце, она пела мантры так, как никто из на с вами не способен понять и почувствовать. Она, родившаяся в мусульманской семье, поп-певица российской эстрады и пела мантры". Я реву, зал ревет", – отметила Казанова в интервью, которое вышло на YouTube-канале певицы Жасмин.

Отметим, что на отношения российской певицы и индийского поклонника не выходили за рамки делового общения. Сати Казанова счастлива замужем. Она вышла за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в октябре 2017 года.

Автор: Руслана Алексеева21 января 2019, 20:48
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