Монеточка нелепо оправдалась за скандал в Москве

Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, объяснила отмену концерта в московском клубе Gipsy. Девушка записала видеообращение в Instagram Stories.

По словам артистки, у нее были причины, чтобы не удостоить поклонников вниманием 16 сентября. "Я захотела жареного лебедя и буквально за 15 минут до выхода на сцену узнаю, что не будет его… Делай, что хочешь", – пошутила исполнительница.

Монеточка добавила, что попросила "небольшую прибавку к гонорару в виде нескольких десятков миллионов космических биткоинов". Но за нелепыми оправданиями последовали настоящие причины отмены концерта.

Гырдымова отметила, что организаторы мероприятия не смогли выполнить ее условия. Об этом она узнала за сутки до концерта. "За два часа до выступления они резко написали, что у них появилась возможность сделать все как надо, но было уже поздно… То, что они решили предупредить об этом всех за полчаса – не моя вина. Это странно", – поделилась Монеточка.

Как писали Dni.Ru, 20-летняя артистка удивила россиян и 14 сентября, поучаствовав в шоу "Поле чудес" на Первом канале. Девушка выиграла мультиварку. Кроме того, певица подарила ведущему две куклы, назвав их "куклами вуду". Затем она шокировала соцсети поцелуем с 73-летним Леонидом Якубовичем.