Волочкова перестала скрывать разбитого инсультом отца

Прославленная балерина Анастасия Волочкова поздравила отца с днем рождения. Также звезда намекнула, почему редко публикует снимки родственника в своем микроблоге.

Instagram Волочковой всегда полон свежими снимками. Звезда с удовольствием делится с подписчиками фотографиями себя любимой в разных платьях, позах и местах. Кадрами с красавицей-дочерью, интеллигентного вида мамой и бесконечным множеством друзей и знакомых. Однако крайне редко говорит об отце и практически не публикует его изображения, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Но сегодня в день рождения родителя танцовщица нарушила молчание и перестала его скрывать. "Мои дорогие... Сегодня моему папе исполняется 71 год... Из них он 11 лет не говорит ни слова.. 😔 После инсульта.. Хотя, ему сто процентов есть, что сказать... Да и правая сторона парализована. А ведь он держал в руке ракетку, которой приносил Славу России... И на баяне играл... Папа спортсмен. Чемпион СССР по настольному теннису. И профессиональный тренер сборной России. Еду в Питер к нему в этот день. Еле успела на поезд.🙈 Бежала по вагонам. Но я знала, что мне надо успеть! И успела. 💃🏼 Берегите своих близких и себя. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда в социальной Сети.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 1 Авг 2018 в 11:04 PDT

Также балерина похвасталась, что заказала любимому отцу двухъярусный торт. Она очень старалась угодить страдающему от недуга родственнику, поэтому потратила много времени на поиски лучших мастеров.

Кондитерское чудо украшают съедобные теннисные шарики и ракетка. "Я знаю, что мой папа, у которого нет речи уже 11 лет, будет плакать от столь трогательной тематики, близкой его сердцу. Еще балеринка сбоку была бы не лишней.🐒 Но ракетка, мячики и кубок-шедевр!🙏🏻" – отметила танцовщица.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 1 Авг 2018 в 2:11 PDT

Добавим, что эти публикации звезды собрали множество позитивных комментариев. Поклонники искренне поздравляли родителя балерины с днем рождения и от всего сердца желали здоровья и долгих лет жизни.